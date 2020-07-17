شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أنا مستهدف من دول.. وهاطفى الفتنة علشان بلدنا محترمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه مستهدف من عدة دول معادية لمصر نظرا لمواقفه الوطنية، قائلا للحاضرين فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بنادى الزمالك: "هشغلكم دلوقتى فيديو من محمد مساعد أبو سنيدة وبيتكلم عن الفيديو الجنسي الذى تمت فبركته لي في إحدى الدول"، كما عرض رئيس الزمالك رسالة من شخص يدعى حكيم مساعد أبو سنيدة قام بإرسالها لإبراهيم مدبولى الذى نشر الفيديو المفبرك".

وأضاف منصور: "أنا هاطفى نار الفتنة علشان بلدنا محترمة، والوقت دا محتاج للاتحاد والتكاتف مش الاختلاف والتناحر".

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وقال مرتضي منصور: "ابو سنيدة بيقدر يبعت رسايل باسمى، وعملوا الفيديو من ضهري عشان الفيديو المفبرك ميتكشفش من حركة الشفايف"، وقام رئيس الزمالك بعرض رسالة لأبو سنيدة وهو بيهدد بقتل أحفاده.

ويعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة حاليا مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.

فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.