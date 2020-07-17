فيديو.. سخرية من والدة "جدو" والنجم يعلن إصابتها بالسرطان ويتوعد المتطاولين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى حدثت بعدما كشف محمد ناجى جدو، لاعب نادى الجونة الحالى والأهلى وهال سيتى ومنتخب مصر السابق، إصابة والدته بمرض السرطان اللعين، وذلك عندما قام أحد متابعيه بسبه بوالدته والتطاول عليها عقب تحسره على هزيمة هال سيتى، بثمانية أهداف نظيفة من ويجان، فى بطولة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى لكرة القدم، ليرد عليه جدو بالسب أيضا.. وهذا ما نرصده فيما يلى..

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