شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اليمانى: ادعيت أداء العمرة للهروب من الإسماعيلى.. وجيلى موقفش جنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد اليمانى، نجم الكرة المصرية السابق، الخدعة التى قام بها لخوص تجربة الاحتراف عندما كان لاعباً فى صفوف الإسماعيلي، وقال اليمانى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كان من الصعب الحصول على جواز السفر الخاص بى خاصة وأننى كنت ما زلت لاعبا ناشئا لم يتخط سنى فى وقتها الـ18 عاماً، فاستعنت بعمى وذهبنا لعلى أبو جريشة رئيس قطاع الناشئين فى وقتها وأبلغناه أننا سنقوم بعمل عمرة وبالفعل حصلت على جواز السفر وخضت تجربة الاحتراق فى وقتها بنادى ستاندرليج البلجيكي".

وتابع اليماني أنه بعد تعرضه لحادث سيارة كبير فقد الذاكرة بعده لمدة 3 شهور كاملة ولا يتذكر ما حدث فى تلك المدة، معلقا: "هناك أصدقاء تخلوا عنى فى هذه الفترة أبرزهم زملائى فى منتخب الشباب وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى، مؤكداً أن الخطيب وطاهر أبو زيد حرصا على زيارته فى المستشفى بعد تعرض للحادث وكذلك عدد كبير من رموز الرياضة المصرية.

وأضاف اليمانى أن منظومة الكرة فى مصر تفتقد للاحتراف وتعانى من العشوائية، وهو ما لاحظه منذ أن عاد لمصر بعد انتهاء تجربة احتراقه ولعبه فى صفوف الزمالك والإسماعيلى.

وأكد محمد اليمانى أن عودته إلى الزمالك كانت خطأ كبيرا بعد احترافه فى بلجيكا، مضيفا: "نادى ستاندرليج البلجيكى عرض على تجديد العقد لمدة سنتين، بضعف الراتب ولكنى فضلت العودة إلى مصر واللعب لنادى الزمالك.. أكبر غلطة فى حياتى كانت العودة إلى نادى الزمالك، لم أتفق معهم على كل التفاصيل، ثم رحلت إلى الإسماعيلي".