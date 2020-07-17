شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: معلول وساسى غيرا فكرتنا عن التوانسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك الجديد والمنضم لصفوف الفريق الأبيض في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الصفاقسي التونسي، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بقيمة مليون و800 ألف دولار، بواقع 500 ألف دولار في الموسم الأول و600 في الموسم الثانى و700 ألف دولار في الموسم الثالث. علق مصطفى يونس نجم النادي الاهلى السابق ومنتخب مصر على ظاهرة اللاعبين التوانسة في الدورى المصري للمزيد اضغط هنا لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وسبق المثلوثي 4 لاعبين توانسة دافعوا عن ألوان الزمالك منهم من حقق مستويات قوية ومنهم من لم تكن له بصمة قوية مع الفارس الأبيض، ولم يمكث كثيرا ليرحل عن الدوري المصري ويعود أدراجه حيث كان للعب في الدوري التونسي، ونستعرض أرقام اللاعبين التوانسة مع الزمالك في السطور التالية:

Advertisements فرجاني ساسي انضم فرجاني ساسي لصفوف الزمالك في موسم 2018 / 2019 وقدم مستويات قوية مع الفريق الأبيض ، وشارك مع الزمالك في 62 مباراة 21 مباراة بالبطولات الإفريقية و34 مباراة في الدوري و5 مباريات في الكأس ومباراة في السوبر المصري، وأحرز 11 هدفا وصنع 8 آخرين. فرجاني ساسي انضم فرجاني ساسي لصفوف الزمالك في موسم 2018 / 2019 وقدم مستويات قوية مع الفريق الأبيض ، وشارك مع الزمالك في 62 مباراة 21 مباراة بالبطولات الإفريقية و34 مباراة في الدوري و5 مباريات في الكأس ومباراة في السوبر المصري، وأحرز 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

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