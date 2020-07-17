شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: صلاح وزويل ويعقوب زملكاوية وتسلمت النادى فى خزنته 600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه استلم خزينة ناديه وهى يتواجد فيها مبلغ 600 جنيه، إلا أنه نجح فى تطوير موارد النادى حتى أصبح المبلغ المتواجد فى الخزينة حالياً هو 160 مليون جنيه، كما قام مرتضى منصور بعرض فيديوهات للنادى قبل وبعد توليه المسئولية، وشدد مرتضى منصور أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى زملكاوى، وكذلك نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدى يعقوب.

وقام مرتضى خلال جلسته حالياً مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية بمقر النادى فى ميت عقبة، بعرض فيديو قديم لممدوح عباس رئيس النادى السابق يشرح فيه لمحمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى خلال زيارته للقلعة البيضاء، كيف ينشئ منشآت جديدة داخل نادى الزمالك، وعلق مرتضى على هذا الفيديو قائلا: "فين المنشآت ديه؟"

وأعلن رئيس نادى الزمالك عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، مؤكدا أن اللافتات موجودة فى مكانها ولم أقم بإزالتها، أنا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن إزالة اللافتات اللى أنا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع غدًا مجلس الزمالك ملف نادى القرن كاملاً، وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمى للاتحاد الأفريقى والمحكمة الرياضية.