شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: "أبو سنيدة" بيهددنى ويقولى احنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعرض رسالة من ضابط قطري أطلق عليه منصور "أبو سنيدة" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي اليوم الجمعة، بحضور مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقام أحد أعضاء الجروبات بقراءة الرسالة على الملأ، حيث تضمنت تهديدا واضحا وصريحا لرئيس نادي الزمالك، وبعض الألفاظ الخارجة ضد شخص منصور. كما حملت الرسالة المسيئة جملة: "احنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك". Advertisements

وأعلن مرتضى منصور عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة فى مكانها ولم أقم بإزالتها أنا كنت بعمل تجربة للإعلام.

وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن إزالة اللافتات اللي أنا مشالتهاش. وأضاف أنه سيراجع غدا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملا وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.

وقام مرتضى منصور يستعرض خطابا الشكوى المرسلة من الزمالك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقي بشأن شكوي نادي الزمالك بخصوص نادى القرن فالخطاب موجه من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد إلى عبد المنعم باه سكرتير الكاف بعد تقديمه من الزمالك بشكل رسمى.

ويعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة حاليا مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.

فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.



