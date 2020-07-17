رئيس الزمالك: "أبو سنيدة" بيهددنى ويقولى احنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: "أبو سنيدة" بيهددنى ويقولى احنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعرض رسالة من ضابط قطري أطلق عليه منصور "أبو سنيدة" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي اليوم الجمعة، بحضور مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام أحد أعضاء الجروبات بقراءة الرسالة على الملأ، حيث تضمنت تهديدا واضحا وصريحا لرئيس نادي الزمالك، وبعض الألفاظ الخارجة ضد شخص منصور. كما حملت الرسالة المسيئة جملة: "احنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك".
وأعلن مرتضى منصور عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة فى مكانها ولم أقم بإزالتها أنا كنت بعمل تجربة للإعلام.
وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن إزالة اللافتات اللي أنا مشالتهاش. وأضاف أنه سيراجع غدا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملا وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.
وقام مرتضى منصور يستعرض خطابا الشكوى المرسلة من الزمالك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقي بشأن شكوي نادي الزمالك بخصوص نادى القرن فالخطاب موجه من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد إلى عبد المنعم باه سكرتير الكاف بعد تقديمه من الزمالك بشكل رسمى.
ويعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة حاليا مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.
فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: "أبو سنيدة" بيهددنى ويقولى احنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.