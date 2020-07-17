شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يهاجم "المعلم": لن نحتفل بحسن شحاتة مرة أخرى.. ومحدش لعب فى الزمالك ببلاش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لن يحتفل مرة ثانية بالمعلم حسن شحاتة داخل القلعة البيضاء، بعد أن رفض الظهور فى قناة النادى، قائلاً: "ماحدش لعب فى الزمالك ببلاش، والزمالك عمل الأسماء دي وعمل اسمي أنا كمان والنادي خيره علينا كلنا".
وأضاف مرتضى خلال جلسته حالياً مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية: "اللى مش هيحترم النادي وشعاره مالوش حاجة عندنا، وقابلت علي خليل حكالى إيه اللي كان بيحصل والمقالب اللي كانت بتحصل في حسن شحاتة".
وتابع رئيس الزمالك حديثه: "الناس مش فاكرة عن حسن شحاتة غير حاجة واحدة وهو الهدف اللي سجله واتلغى".
وكان مرتضى منصور أعلن عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها أنا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن إزالة اللافتات اللي أنا مشالتهاش.
وأضاف أنه سيراجع غدا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملا وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.
ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة حاليا مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.
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