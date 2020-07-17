شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة أسبوعين لموظفى المصارعة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة منح أحد موظفى الاتحاد إجازة بعد إصابته بفيروس كورونا، مع عدد من أفراد أسرته، ويخضع حاليا للعزل المنزلى، بالإضافة إلى منح بعض موظفى الاتحاد إجازة لمدة 14 يوما بعد خضوعهم للمسحة السريعة، ورغم أن العينات سلبية لكن تم منحهم الإجازات على أن يعودوا لاستئناف عملهم بالاتحاد بعد التأكد من سلامتهم فى المدة المحددة طبيا.

وكشف مصدر بالاتحاد أن الموظفين خضعوا لتحاليل استرشادية لكن منهم من يعانى أمراضا مزمنة ومنهم تخطى الـ50 عاما، لذلك تم منحهم إجازة لمدة 14 يوما، ورفض المصدر الإفصاح عن اسم الموظف المصاب والمعزول بسبب كورونا.

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وقام اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار بتعقيم مقر الاتحاد بالمطهرات والمواد المعقمة بعد الاشتباه بإصابة عدد من موظفى الاتحاد بفيروس كورونا، حيث ظهرت أعراض الفيروس على 5 موظفين بالاتحاد بنسب متفاوتة، وقام الموظفون ممن ظهرت عليهم الأعراض بإخطار الاتحاد بحالتهم الصحية لاتخاذ اللازم، حيث خضعوا لمسحات إرشادية تظهر سلامتهم من الفيروس أو حاجتهم لعمل المسحة الخاصة بكورونا.

وأضاف الاتحاد بعض التخصصات فى اللجنة الطبية بالاتحاد لمواجهة كورونا، حيث إن هناك لجنة طبية باتحاد المصارعة، لكن سيتم زيادة التخصصات المتعلقة بأعراض فيروس كورونا، حتى تكون اللجنة الطبية شاملة وقادرة على مواجهة الفيروس.

وتعقد اللجنة الطبية باتحاد المصارعة برئاسة مجدى الصباغ اجتماعات مع نظيرتها بالاتحاد الدولى لمناقشة الإجراءات والتعليمات المقرر تطبيقها مع عودة النشاط، خاصة أن المصارعة من الألعاب التلامسية.