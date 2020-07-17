أكثر 10 حراس مرمى حفاظا على شباكهم فى موسم كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قائمة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكهم في الموسم الحالي من الدوري المصري.ونجح الشناوي في اعتلاء صدارة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكه خلال حراسة العرين الأحمر بالموسم الحالي للدوري المصري 2019 / 2020.

وتوقف الموسم الحالي لأكثر من 4 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا قبل أن يتقرر استكمال الموسم بدءا من السادس من أغسطس المقبل. وتوقف الموسم الحالي لأكثر من 4 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا قبل أن يتقرر استكمال الموسم بدءا من السادس من أغسطس المقبل. Advertisements وخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف من مساء اليوم،السبت، بملعب التتش لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعى بعد تعرض الحارس الدولى لإصابة بسيطة فى مران ألفريق أمس الأول جعلته غير قادراً على استكمال المران ومنعته من استكمال التقسيمة الجماعية ، ويفحص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود الحارس الدولى قبل المران للسماح له بالمشاركة فى المران الجماعى وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن إصابة الشنأوى كانت بسيطة للغاية ولا تتعدى كدمة خفيفة فى قصبة القدم وكان من الممكن إستكمال المران لكن الجهاز الطبى فضًل خروج الشناوى من التقسيمة وإستكمل الحارس المران فى الجيم.

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