شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مسجد الزمالك الجديد وفندق اللاعبين داخل النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على إقامة جولة لمسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية داخل النادى الأبيض لمشاهدة المسجد الجديد والفندق الخاص باللاعبين، بالإضافة إلى مشاهدة حديقة حسن شحاتة، حيث يعقد مرتضى منصور جلسة حاليا مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس النادى وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.,

وكان مرتضى منصور أكد أنه سيتم إنشاء استاد جديد وسيحمل اسم النادى، وليس اسمه الشخصى، قائلاً: "لاستاد الجديد للنادى سيكون اسمه استاد الزمالك، أنا مابحطش حاجة باسمى"، لافتًا إلى أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بمبلغ نصف مليار جنيه من عضويات فرع أكتوبر، مؤكدًا أن النادى أصبح قادرا حاليًا على شراء أى لاعب لدعم صفوف الفريق الكروى الأول.

وأضاف مرتضى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا بمقر النادى فى ميت عقبة، أنه أقام هذا المؤتمر لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة، قائلاً: "احنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسى فى قضية سد النهضة وليس وجودنا اليوم دعما للزمالك وهوه ده نادى الوطنية".

وأعلن رئيس نادى الزمالك عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة فى مكانها ولم أقم بإزالتها مضيفا: "أنا كنت بعمل تجربة للإعلام"، وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن إزالة اللافتات التى لم يزيلها.



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