شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج الزمالك عودة أحداد؟.. هشام يكن يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد هشام يكن، نجم الزمالك السابق أحد نجوم جيل 90، الذي شارك في كأس العالم بإيطاليا عن مدى حاجة الفريق الأبيض لعودة المغربي حميد أحداد المعار حاليا لصفوف الرجاء المغربي، سواء ببيعه أو عودته لصفوف الفارس الأبيض. وربطت إدارة الكرة بنادى الزمالك الموافقة على عرض شباب المحمدية المغربى لضم المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء البيضاوى المغربى، برؤية الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث تنتظر إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة الضوء الأخضر من كارتيرون لتسويق اللاعب بعدما أشاد بقدراته.

وينتظر الزمالك استطلاع رأى المدرب الفرنسى حول إمكانية تسويق حميد أحداد للرحيل بشكل نهائى من عدمه ثم دراسة عرض شباب المحمدية من الناحية المالية لحسمه والرد على إدارة النادى المغربى بشأنه، خاصة بعدما رفضت إدارة الرجاء المغربى تفعيل بند الشراء النهائى المتواجد فى عقد استعارة أحداد من الزمالك لنهاية الموسم الحالى، نظرا لمرور الرجاء بضائقة مالية تحول دون الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى مما جعل الباب مفتوحا أمام شباب المحمدية لضم اللاعب من الزمالك حال موافقة كارتيرون على تسويقه فى الموسم الجديد.

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وتلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك عرضا رسميا من نادى شباب المحمدية لضم أحداد بصورة نهائية مطلع شهر يوليو الجارى وطالبت إدارة النادى المغربى من الزمالك حسم الموقف بشأن اللاعب، بعدما تم مد إعارته للرجاء المغربى لمنتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك نظرا للتوقف الذى حدث فى الموسم الكروى فى مختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا قبل أن يعود النشاط الكروى فى مصر والمغرب، مما جعل إدارة الرجاء تطلب من الزمالك مد الإعارة لحين انتهاء الدورى المغربى، وهو ما وافقت عليه الإدارة البيضاء فى ظل العلاقات الطيبة مع الفريق المغربى.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير اللاعب بشكل نهائى فى الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل إرسال رد رسمى إلى نادى شباب المحمدية حول العرض المرسل بشأن اللاعب الذى قدم مستويات رائعة هذا الموسم فى الفترات التى شارك فيها مع الرجاء المغربى، ولكن مع التأكيد على عدم مشاركته فى المباراة التى ستجمع بين الزمالك والرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال اأفريقيا، والمنتظر خوضها فى شهر سبتمبر المقبل، إلا حال سداد الرجاء المغربى 200 ألف دولار للنادى الأبيض، وفقا لما جاء فى نص عقد إعارة اللاعب من الزمالك إلى الرجاء الذى يتضمن دفع الأخير لتلك القيمة حال الرغبة فى إشراكه فى أى مباراة أمام الفارس الأبيض.