هل يحتاج الزمالك عودة أحداد؟.. هشام يكن يرد

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وينتظر الزمالك استطلاع رأى المدرب الفرنسى حول إمكانية تسويق حميد أحداد للرحيل بشكل نهائى من عدمه ثم دراسة عرض شباب المحمدية من الناحية المالية لحسمه والرد على إدارة النادى المغربى بشأنه، خاصة بعدما رفضت إدارة الرجاء المغربى تفعيل بند الشراء النهائى المتواجد فى عقد استعارة أحداد من الزمالك لنهاية الموسم الحالى، نظرا لمرور الرجاء بضائقة مالية تحول دون الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى مما جعل الباب مفتوحا أمام شباب المحمدية لضم اللاعب من الزمالك حال موافقة كارتيرون على تسويقه فى الموسم الجديد.
وتلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك عرضا رسميا من نادى شباب المحمدية لضم أحداد بصورة نهائية مطلع شهر يوليو الجارى وطالبت إدارة النادى المغربى من الزمالك حسم الموقف بشأن اللاعب، بعدما تم مد إعارته للرجاء المغربى لمنتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك نظرا للتوقف الذى حدث فى الموسم الكروى فى مختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا قبل أن يعود النشاط الكروى فى مصر والمغرب، مما جعل إدارة الرجاء تطلب من الزمالك مد الإعارة لحين انتهاء الدورى المغربى، وهو ما وافقت عليه الإدارة البيضاء فى ظل العلاقات الطيبة مع الفريق المغربى.
ومن المقرر أن يتم حسم مصير اللاعب بشكل نهائى فى الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل إرسال رد رسمى إلى نادى شباب المحمدية حول العرض المرسل بشأن اللاعب الذى قدم مستويات رائعة هذا الموسم فى الفترات التى شارك فيها مع الرجاء المغربى، ولكن مع التأكيد على عدم مشاركته فى المباراة التى ستجمع بين الزمالك والرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال اأفريقيا، والمنتظر خوضها فى شهر سبتمبر المقبل، إلا حال سداد الرجاء المغربى 200 ألف دولار للنادى الأبيض، وفقا لما جاء فى نص عقد إعارة اللاعب من الزمالك إلى الرجاء الذى يتضمن دفع الأخير لتلك القيمة حال الرغبة فى إشراكه فى أى مباراة أمام الفارس الأبيض.
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