شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي أفشة يتبرأ من دعمه لأسامة حسن: عملت له بلوك.. والفيديو قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرأ محمد مجدي أفشة، صانع العاب الأهلي من دعمه لأسامة حسن لاعب الزمالك السابق بفيديو، والذي انتشر للاعب الدولي خلال الساعات الأخيرة بعد قيام أسامة حسن بنشر فيديو هاجم فيه جمهور الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

Advertisements

وقال أفشة في الفيديو: "أنا بقول كلمتين للرد على إنى عملت فيديو لحد معين.. الفيديو ده قديم وأنا مليش علاقة بيه ولما عرفت إنه شتم ناس من النادي عندنا وشتم كابتن محمود الخطيب أنا أضايقت جداً وعملتله بلوك لأن ده مش صح".

وكان أفشة صانع العاب الأهلي قد دعم أسامة حسن بفيديو بعد تدشين الأخير قناة له على موقع يوتيوب عندما كان أفشة لاعباً في إنبى، قبل أن يتراجع أفشة عن هذا الدعم ويؤكد حذفه لأسامة حسن بعد تطاوله على الأهلى ورموزه.