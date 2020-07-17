شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر دجلة بالعين السخنة "خالى من الوديات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخلو معسكر فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، الذى سيقام فى العين السخنة، لمدة أسبوع، من المباريات الودية، حيث لم يتمكن وادى دجلة من خوض أى مباراة ودية خلال تواجده فى المعسكر المغلق بالسخنة، نظرًا لصعوبة الأمر فى ظل الشروط التى حددها اتحاد الكرة من أجل السماح بخوض مباريات ودية فى الوقت الحالي وقبل عودة الدورى، حيث اشترطت الجبلاية أن تكون الوديات بين فرق الدورى الممتاز فقط دون الاستعانة بفرق من القسم الثانى أو الثالث، فضلاً عن المسحة الطبية التى يجب خضوع الفريقين لها قبل اللقاء.
وكان من المنتظر أن ينطلق معسكر إعداد الفريق الدجلاوى بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.
ويستمر معسكر الفريق الدجلاوى لمدة أسبوع فى العين السخنة على أن يعود الفريق إلى القاهرة قبل موعد مباراته الودية مع الزمالك، المقرر لها يوم 26 من الشهر الحالى على ملعب الفارس الأبيض بميت عقبة، واتفق الفريقان على أن تكون المباراة مقسمة على 3 أشواط، وأن يكون الشوط الواحد مدته 40 دقيقة، وذلك فى إطار حرص الأجهزة الفنية على إشراك أكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم قبل عودة المنافسات من جديد.
ومن المنتظر أن يخوض وادى دجلة مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام فريق الناشئين بالنادى مواليد 99، وستكون تلك المباراة هى الأولى للفريق الدجلاوى منذ توقف النشاط، كما جارى البحث عن فريق فى الدورى الممتاز لمواجهته يوم 3 أغسطس المقبل وفقًا لرؤية المدير الفنى اليونانى.
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