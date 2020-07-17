شكرا لقرائتكم خبر عن كرارة وإكرامى وصبحى يستمتعون بالأجواء الصيفية فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أجواء الصيف والساحل والمصيف تفرض نفسها على نجوم الفن والكرة خلال هذه الأيام، حيث حرصت مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين على قضاء هذه الأيام على شواطئ البحر، والاستمتاع بالأجواء الصيفية والشمس والرمال، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجوم أمير كرارة، وشريف إكرامى، ورمضان صبحى، فى البحر سويا يستمتعون بهذه الأجواء.



كرارة وإكرامى وصبحى يستمتعون بالأجواء الصيفية فى البحر

وكان كرارة حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا له خلال قضائه العطلة الصيفية، حيث نشر عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بالموقع الاجتماعي، صورتين أحدهما برفقة أشرف عميرة.

ومن ناحية أخرى يتعاون أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".

بينما يستعد الثنائى رمضان صبحى وشقيق زوجته شريف إكرامى للعودة مرة أخرى إلى أجواء الكرة، والدورى المصرى والمباريات، حيث يعود الدورى مرة أخرى للإستئناف بعد توقف بسبب فيروس كورونا، خلال الأيام القليلة المقبلة.