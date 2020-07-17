شكرا لقرائتكم خبر عن مهند الصباغ ينتقل لسموحة بعد رفض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل مهند الصباغ، لاعب فريق كرة السلة بأندية الاتحاد والأهلى والجزيرة السابق إلى صفوف فريق سموحة، في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع الجزيرة، ليعود إلى الإسكندرية مرة أخرى من بوابة الفريق الأزرق، بعد سنوات قضاها بين جدران زعيم الثغر، لكنه ترك سيد البلد وانتقل للأهلى خلال المواسم الماضية.

ووافق مهند الصباغ لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى والجزيرة السابق على انتقاله إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات التى قادها معه أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، المسئول عن قطاع السلة بالزمالك، فى ظل الخبرات التى يتمتع بها اللاعب فى السلة منذ أن كان لاعبا فى الاتحاد السكندرى، ومنه إلى الأهلى ثم الجزيرة، والمشاركة فى البطولات المختلفة من عربية وأفريقية، بخلاف المحلية، إلا أنه اشترط الحصول على مقدم التعاقد مع الفريق، حتى يوقع على عقود الانضمام للزمالك، والمشاركة معهم الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق لديه بطولة مهمة وهى لافروليج والتى يشارك فيها الزمالك ضمن مجموعة النيل، وتضم فرقا من دول تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات، وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت فى البطولة، ومثلها من المجموعة الثانية التى يطلق عليها مجموعة الصحراء، وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة فى الدور قبل النهائى والنهائى

ولكن الإدارة البيضاء لم توافق على طلب اللاعب لينضم الى فريق سموحة بعد جدية المفاوضات مع اللاعب. من ناحية أخرى انتقل فتحى زكى لاعب فريق سلة سموحة إلى طلائع الجيش لمدة موسمين قادمين.