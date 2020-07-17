شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك هو نادي الوطنية والكرامة.. واتخذت إجراءات قانونية ضد «الخونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي معروف بالوطنية والكرامة، وأنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الخونة ومثيري الفتنة.

وأضاف رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب جروبات وصفحات الزمالك على السوشيال ميديا، أن الزمالك حريص تماماً على الوقوف بجانب الدولة المصرية في كل المواقف التي نتعرض لها، كان هناك حرص كبير على نعي شهدائنا من الجيش والشرطة ومنح أسرهم العضويات المجانية كنوع من التقدير والمساندة المعنوية لهم.

وأكمل: «هناك بعض الأشخاص قاموا بالسخرية من حديثي عن الضابط القطري الخسيس أبوسنيدة».

وتابع: «لو كنت أتحدث بالكذب أو بالباطل النائب العام المحترم يخرج علينا ببيان رسمي ينفي كل هذه الأمور، ذلك الضابط القطري قال لي أكثر من مرة بأني سوف أوصل إلى نبرة صوتك وسأقوم بعمل حرب ضدك من جميع الطرق».

وأضاف :«قام بإرسال رسالة على هاتفي قائلا الحمدلله الفتنة اشتعلت.. ومن هنا أقول للخطيب لن أسمح بعمل الفتنة في مصر، وأقول لجماهير نادي الزمالك المحترمين لا تنجرفوا خلف هذه المهاترات».

وشدد رئيس النادي على أنه يعلم دوره جيداً نحو مصر، لذلك نحن ندعم بلدنا في حربها ضد الإرهاب ونساند بلدنا في جميع الملفات الهامة.

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واختتم: «تلقيت بعض الرسائل المسيئة لشخصي من أشخاص غير محترمة، الهاتف بجميع الرسائل تم إرساله إلى مباحث الإنترنت، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخطئ والقانون واضح في مثل هذه الأمور والسب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عقوبته الحبس لمدة ثلاثة سنوات، لذلك احذر جميع الأهالي من مراجعة هواتف أبنائهم قبل أن يأتوا يتوسلون إلينا بالتنازل».