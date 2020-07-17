شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن حسن شحاتة: من لا يحترم الزمالك لن نحترمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن إدارة النادي لا تنسى أبناءها ولديها أصل، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال بعيد ميلاد حسن شحاتة نجم ومدرب الفريق الأول الأسبق، لمدة ساعة ونصف بقناة النادي لكنه عندما اتصلت به القناة من أجل عمل مداخلة هاتفية رفض.

وأضاف منصور، أن أي شخص لن يحترم نادي الزمالك وقناته وشعاره وجماهيره فلن يتم احترامه، موضحا أن نادي الزمااك أكبر من مرتضى وحسن شحاتة والجميع، ولابد أن يعلم الجميع بأنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص نادي الزمالك مجانا.

ووجه رئيس الزمالك رسالة مهمة لجماهير النادي قائلا: «استمروا خلف الكيان ولا تنظروا إلى أي شيء آخر».

واختتم مرتضى منصور حديثه بمطالبة الجميع بدعم رئيس الجمهورية بشكل فعلي وإطلاق هاشتاج «مصر كلها وراك يا سيسي».