شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دايك» عقب السقوط أمام الجانرز: قدمنا هدية للأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الهولندى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على خسارة فريقه أمام أرسنال بنتيجة 1- 2، الأربعاء الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز.

وعبر الموقع الرسمى لفريق ليفربول، قائلًا: «لقد قدمنا الأهداف لهم كهدية. كنا نسيطر على المباراة بالكامل حتى هدفهم الأول». وأضاف: «منحناهم هدفين، ثم أصبحت العودة عقب ذلك صعبة. لقد حصلنا على ما نستحقه».

وتابع: «حتى تسجيل الهدف لم يكن هناك أى خطأ، لعبنا بشكل جيد للغاية قبل الوقوع فى الخطأ».

وأتم: «كنت أريد الفوز فى المباراة، لكن لا يمكننا تغيير ذلك. سنحاول الفوز فى آخر مباراتين، ولا يمكننا أن ننسى أننا قدمنا موسمًا رائعًا. أن تكون بطلًا فهذا حلم أصبح حقيقة».

«فان دايك» هو لاعب كرة قدم هولندى يلعب فى مركز الدفاع مع نادى ليفربول فى الدورى الإنجليزى الممتاز ومنتخب هولندا لكرة القدم.

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