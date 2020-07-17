شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة ليفربول تتسلم درع «البريميرليج» عقب معركة «البلوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد تتويج ليفربول بكأس بريميرليج بشكل رسمى على ملعب آنفيلد.

وأضافت الرابطة، فى بيانها مساء أمس الأول: «ليفربول سيحصل على كأس بريميرليج بعد انتهاء مباراة الريدز ضد تشيلسى بالجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى والتى ستقام على ملعب آنفيلد الأربعاء المقبل».

ووضعت الرابطة عددا من الشروط الوقائية لعدم تفشى فيروس كورونا بين جماهير ليفربول، وقالت: «على جميع المشجعين مشاهدة الاحتفالية الصغيرة من المنازل، ورؤية جوردان هندرسون يحمل الدرع مرتديا (الكمامة) وسط لاعبى ليفربول». نادى ليفربول حصد 13 لقباً على مستوى القارة الأوروبية، حيث فاز بألقاب أوروبية أكثر من أى ناد إنجليزى آخر، بعدما حقق لقب دورى أبطال أوروبا 6 مرات آخرها عام 2019، متأخراً عن ريال مدريد بسبعة ألقاب وعن إيه سى ميلان بلقب واحد، وفاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبى 3 مرات، وفاز أيضاً بلقب كأس السوبر الأوروبى 4 مرات.

أما من ناحية التصنيف الأوربى فيحتل المرتبة 42 على مستوى الفرق الأوروبية، وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، معتمدا على النتائج التى حققها فى المسابقات الأوروبية فى السنوات الخمس الأخيرة.

محلياً، ليفربول هو ثانى أكثر الأندية الإنجليزية فوزاً بلقب الدورى بـ19 بطولة، متأخراً عن مانشستر يونايتد ببطولة واحدة والذى فاز بلقب الدورى 20 مرة. أيضاً حصل ليفربول على بطولة دورى لانكشاير وحيدة فى عام 1892، وفاز بلقب الدورى الدرجة الثانية 4 مرات. أما على مستوى الكؤوس فقد حصد الفريق على 15 لقباً فى درع الاتحاد الإنجليزى، و7 ألقاب فى كأس الاتحاد الإنجليزى، و8 ألقاب فى كأس الرابطة الإنجليزية. ليصبح بذلك مجموع بطولاته المحلية حوالى 54 لقباً. بعد تأسيس النادى ليفربول فى عام 1892، شارك فى دورى كرة القدم فى السنة التى تلتها.

وتعتبر الفترة الأكثر نجاحاً لليفربول كانت فى السبعينيات والثمانينيات، عندما قاد بيل شانكلى وبوب بيزلى النادى لتحقيق أحد عشر لقب دورى وسبع كؤوس أوروبية. ليفربول لديه منافسات طويلة مع جاره إيفرتون ومانشستر يونايتد. يلعب الفريق بالملابس الحمراء منذ عام 1964 عندما غيّر بيل شانكلى ملابس الفريق من القميص الأحمر والسروال الأبيض إلى اللون الأحمر.

نشيد النادى هو «لن تسير لوحدك أبدا» والتى يقوم الجمهور بغنائها قبل بداية كل مباراة على أرضه. يلعب النادى فى ملعبه الآنفيلد منذ تأسيسه.

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اقتصادياً، وبحسب تقرير مجلة فوربس المعروف باسم قائمة فوربس لأغنى أندية كرة القدم فى العالم، يُعتبر نادى ليفربول عاشر أغنى ناد فى العالم، الخامس فى إنجلترا، حيث بلغت قيمته السوقية فى عام 2014، 691 مليون دولار أمريكى. أيضا يحتل النادى المركز الثامن فى ترتيب قائمة أغلى 10 علامات فى كرة القدم بقيمه تبلغ 280 مليون يورو.

والنادى يحتل المركز الثانى عشر فى الإحصائية السنوية المعروفة باسم قائمة أغنى أندية كرة القدم فى العالم التى تنشرها شركة ديلويت توش توهماتسو، بعدما بلغ قيمة دخل النادى حوالى 240.6 مليون يورو. منذ 15 أكتوبر 2010، أصبح النادى ملكاً لمجموعة فينواى الرياضية، بعدما اشترت ملكية النادى مقابل 300 مليون جنيه إسترلينى.