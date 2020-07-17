شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، المران المسائى منذ قليل، في إطار برنامج الإعداد لاستئناف المنافسات الرسمية.

المران اشتمل على تقسيم اللاعبين لمجموعتين، حيث خاضت المجموعة الأولى تدريبات في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، بينما قامت المجموعة الثانية بتدريبات على أرض الملعب.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، مران الملعب تطرق لتدريبات من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين من خلال خوض مجموعة من الحصص التدريبية المكثفة.

كما تناول المران تدريبات خططية خفيفة أبرزها التسليم والتسلم وكيفية اللعب تحت الضغط، بينما أدى حراس المرمى تدريبات حول قياس الثبات الانفعالى لدى كل حارس مرمى وذلك تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير.

وفى سياق متصل، واصل محمد الشامى تدريباته التأهيلية بشكل منفرد بالجرى حول الملعب.

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