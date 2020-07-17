شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «هناك أشخاص في قطر وتركيا يسعون لعمل فتنة في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعض الذين رددوا بأن دعوته للمسؤولين عن المجموعات والصفحات الزملكاوية كانت من أجل دعمه.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع جروبات وصفحات الزمالك على السوشيال ميديا إن دعوته لهم اليوم، لدعم بلدنا مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، في الملفات الهامة التي تخوضها الدولة بجميع مؤسساتها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: «لا نسمح بعمل فتنة في مصر بسبب جماهير الزمالك والأهلي، هناك من يسعى لعمل الفتنة في مصر، ولكننا لن نسمح لهم، هناك العديد من الأشخاص المتواجدين في قطر وتركيا يقومون بعمل الفتنه ولكننا لن نسمح لهم بذلك».