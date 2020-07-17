شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع حجر أساس الفرع الجديد مع احتفالات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، وضع حجر أساس فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر، يوم الاحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد. واستقر مسؤولو الزمالك، علي رسومات الفرع الجديد، والتي تم اسناد تشييده الي احدي الشركات الوطنية. وأعلن مجلس إدارة الزمالك، بدء تلقي اشتراكات الفرع الجديد، من خلال نظام التقسيط البنكي، للتسهيل علي الراغبين في الحصول علي عضوية الزمالك الجديدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 85,771

تعافي 26,691

وفيات 4,120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يضع حجر أساس الفرع الجديد مع احتفالات أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.