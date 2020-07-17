شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: تقنية «الفار» جاهزه لاستقبال مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتاد الكرة، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري الممتاز .

وكشف احمد أن هناك محاضرات للحكام لتجهيزهم للمباريات الرسمية وجميعهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية.

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد، إنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى «الفار» فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.