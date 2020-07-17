شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع رئيس النادي مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ منذ قليل اجتماع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع مسؤولي جروبات وصفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر الاجتماع كل من هاني زادة وعلاء مقلد، عضوا مجلس إدارة الزمالك، وشريف حسين، المدير التنفيذي للنادي.

تعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الجروبات والصفحات، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور في كل القضايا، خاصة ملف نادي القرن.