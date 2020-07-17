شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يكشف موعد إرسال ملف «نادي القرن» للمحكمة الرياضية الدولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي أنه الزمالك، أنه لن يترك حق النادي في قضية نادي القرن الأفريقي.
وقال رئيس النادي خلال جلسته مع جروبات وصفحات الزمالك على السوشيال ميديا إنه بغض النظر عن حكم المحكمة، نحن سنعتبر الزمالك هو نادي القرن الحقيقى.
وتابع: «تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن».
وأضاف: «ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محاميين دوليبن، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل».
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