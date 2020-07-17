شكرا لقرائتكم صالح موسى: الإعلام الأهلاوي اتهمني بالتفويت للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح موسى لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، أنه تعرض لحملة ممنهجة من جماهير الأهلي حينما كان يلعب في المقاصة عقب الرحيل من الزمالك، موضحا أن الحملة كانت اتهامات بالتفويت لصالح الفريق الأبيض مما أدى لنشوب أزمة بينه وبين إدارة المقاصة وقتها وتسببت في رحيله.

وأوضح صالح موسى في تصريحات لقناة الزمالك، اليوم الجمعة، أن جماهير الأهلي اتهمته بالتفويت للزمالك وهو غير حقيقي وافتراءات بُنيت على خطأ منه في التمركز لكشف تسلل على الزمالك معترفا أنه أخطأ بنشر صورة له بتشيرت الفريق الأبيض قبل المباراة بيومين.

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وقال صالح موسي: "بعد موسمين شيء القدر أن ألعب لصفوف الرجاء وأن أسجل في الزمالك للرد على اتهامات الإعلام الأهلاوي، وقتها لم أحتفل بهدفي في الزمالك احتراما للفريق الذي انتمى له وأحبه".

وختم صالح موسى:" لعبت للزمالك في أفضل فترة ومع جيل واعد من اللاعبين وسعيد أن أكون أحد كتيبة استعادة الدوري بعد غاب دام لأكثر من 10 سنوات، ومازالت علاقتي بجميع اللاعبين اللذين لعبوا معي وتحت قيادة فيريرا مستمرة حتى الآن".