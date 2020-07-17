شكرا لقرائتكم محمد اليماني يكشف عن خدعته لخوص تجربة الاحتراف فى ستاندرليج البلجيكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد اليماني نجم الكرة المصرية السابق الخدعة التي قام بها لخوص تجربة الاحتراف عندما كان لاعباً في صفوف الإسماعيلي، وقال محمد اليماني في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"كان من الصعب الحصول على جواز السفر الخاص بي خاصة وأنني كنت لازلت لاعب ناشئ لم يتخطى سنى في وقتها الـ18 عاماً، فاستعنت بعمي وذهبنا لعلي أبو جريشة رئيس قطاع الناشئين في وقتها وأبلغناه أننا سنقوم بعمل عمرة وبالفعل حصلت على جواز السفر وخضت تجربة الاحتراف في وقتها بنادي ستاندرليج البلجيكي"

وتابع اليماني أنه بعد تعرضه لحادث سيارة كبير فقد الذاكرة بعده لمدة 3 شهور كاملة ولا يتذكر ما حدث في تلك المدة، معلقاً :"هناك أصدقاء تخلوا عني في هذه الفترة أبرزهم زملائي في منتخب الشباب وأعضاء الجهاز الفني والإداري مؤكداً أن الخطيب وطاهر أبو زيد حرصا على زيارته في المستشفى بعد تعرض للحادث وكذلك عدد كبير من رموز الرياضة المصرية.

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وأضاف اليماني أن منظومة الكرة في مصر تفتقد للاحتراف وتعاني من العشوائية وهو ما لاحظة منذ أن عاد لمصر بعد انتهاء تجربة احتراقه ولعبه في صفوف الزمالك والإسماعيلي.

وأكد محمد اليماني أن عودته إلى الزمالك كانت خطأ كبير بعد احترافه فى بلجيكا، مضيفا: " نادى ستاندرليج البلجيكى عرض على تجديد العقد لمدة سنتين، بضعف الراتب ولكنى فضلت العودة إلى مصر واللعب لنادى الزمالك".. أكبر غلطة فى حياتى كانت العودة إلى نادى الزمالك، لم أتفق معهم على كل التفاصيل، ثم رحلت إلى الإسماعيلي".