قفشة يتبرأ من دعمه لأسامة حسن بعد قيام الأخير بنشر فيديو هاجم فيه الأهلي والخطيب

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جدة - عمرو شويل تبرأ محمد مجدي قفشة صانع العاب الأهلي من دعمه لأسامة حسن لاعب الزمالك السابق بفيديو، والذي انتشر للاعب الدولي خلال الساعات الأخيرة بعد قيام أسامة حسن بنشر فيديو هاجم فيه جمهور الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر. وقال قفشة في الفيديو :"أنا بقول كلمتين للرد على اني عملت فيديو لحد معين..الفيديو ده قديم وأنا مليش علاقة بيه ولما عرفت أنه شتم ناس من النادي عندنا وشتم كابتن محمود الخطيب أنا أضايقت جداً وعملتلو بلوك لأن ده مش صح" Advertisements وكان قفشة صانع العاب الأهلي قد دعم أسامة حسن بفيديو بعد تدشين الأخير قناه له على موقع اليوتيوب عندما كان قفشة لاعباً في انبي، قبل أن يتراجع قفشة عن هذا الدعم ويؤكد حذفه لأسامة حسن بعد تطاوله على الأهلي ورموزه.

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