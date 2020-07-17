رئيس الزمالك يعرض رسالة تهديد أبوسنيدة

جدة - عمرو شويل

قام المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بعرض رسالة من الضابط القطري أبو سنيدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي اليوم الجمعة بحضور مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام أحد أعضاء الجروبات بقراءة الرسالة على الملأ، حيث تضمنت تهديدا واضحا وصريحا لرئيس نادي الزمالك، وبعض الألفاظ الخارجة ضد شخص منصور.

كما حملت الرسالة االمسيئة جملة: "إحنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك".

وكان مرتضى منصور، قد أكد أنه سيتم إنشاء استاد جديد وسيحمل اسم النادى، وليس اسمه الشخصى، قائلاً: "لاستاد الجديد للنادي سيكون اسمه استاد الزمالك، أنا مابحطش حاجة باسمى"، لافتًا إلى أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بمبلغ نصف مليار جنيه من عضويات فرع أكتوبر، مؤكدًا أن النادى أصبح قادرا حاليًا على شراء أى لاعب لدعم صفوف الفريق الكروى الأول.

أضاف مرتضى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى فى ميت عقبة، أنه أقام هذا المؤتمر لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة، قائلاً: "احنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسي في قضية سد النهضة وليس وجودنا اليوم دعما للزمالك وهوه ده نادي الوطنية".

وبذلك يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

ويخوض الزمالك تدريباته حاليا بشكل يومى فى معسكر الفريق المقام فى برج العرب والذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.