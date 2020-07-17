شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك أكبر من حسن شحاتة ولا يوجد لاعب لعب للأبيض مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن إدارة النادي لا تنسى أبناءها ولديها أصل، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال بعيد ميلاد حسن شحاتة نجم ومدرب الفريق الأول الأسبق لمدة ساعة ونصف بقناة النادي لكنه عندما اتصلت به بالقناة من أجل عمل مداخلة هاتفية رفض.

وأضاف منصور أن أي شخص لن يحترم نادي الزمالك وقناته وشعاره وجماهيره فلن يتم احترامه.. موضحا أن نادي الزمااك أكبر من مرتضى وحسن شحاتة والجميع ، ولابد أن يعلم الجميع بأنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص نادي الزمالك مجانا.

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ووجه رئيس الزمالك رسالة مهمة لجماهير النادي قائلا: "استمروا خلف الكيان ولا تنظروا إلى أي شيء آخر".

واختتم مرتضى منصور حديثه بمطالبة الجميع بدعم رئيس الجمهورية بشكل فعلي وإطلاق هاشتاج "مصر كلها وراك يا سيسي".