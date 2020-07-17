شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الناس مش فاكرة لحسن شحاتة غير الهدف اللى اتلغى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لن يحتفل مرة ثانية بالمعلم حسن شحاتة داخل القلعة البيضاء، بعد أن رفض الظهور فى قناة النادى، قائلاً: "ماحدش لعب فى الزمالك ببلاش، والزمالك عمل الاسماء دي وعمل اسمي انا كمان والنادي خيره علينا كلنا".

أضاف مرتضى خلال جلسته حالياً مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية : "اللى مش هيحترم النادي وشعاره مالوش حاجة عندنا، وقابلت علي خليل حكالي ايه اللي كان بيحصل والمقالب اللي كانت بتحصل في حسن شحاتة".

تابع رئيس الزمالك حديثه: "الناس مش فاكرة عن حسن شحاتة غير حاجة واحدة وهو الهدف اللي سجله وأتلغى.. واللي مش هيحترم الزمالك يشرب من أي خرارة".

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وكان أعلن مرتضي منصور عدم إزالة أسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال أن لابعض ترك لاقضايا الموجزودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللي انا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع غدا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملا وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة حاليا مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى