شكرا لقرائتكم صالح موسى: الزمالك نادي القرن.. والمجالس السابقة سبب ضياع حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح موسى لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، أن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بالبطولات والوقائع والأدلة، موضحا أن المجالس السابقة للفريق كانت السبب وراء ضياع حقه، حتى جاء مرتضى منصور وبحث عنه.

وأوضح صالح موسى في تصريحات لقناة الزمالك، اليوم الجمعة، أنه كان يتمنى ختام مسيرته الكروية في نادي الزمالك بعدما قدم موسما كبيرا مع الفريق الذي ينتمي له منذ الصغر، لكن إدارة النادي والجهاز الفني قرروا رحيله".

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وتابع اللاعب: "تتويج الزمالك بلقبي السوبر المصري والأفريقي هو نتاج عمل فني ونفسي يحترم لجهاز فني كبير ولاعبين من الطراز الفريد".

وختم صالح موسى:" لعبت للزمالك في أفضل فترة ومع جيل واعد من اللاعبين وسعيد أن أكون أحد كتيبة استعادة الدوري بعد غاب دام لأكثر من 10 سنوات، ومازالت علاقتي بجميع اللاعبين اللذين لعبوا معي وتحت قيادة فيريرا مستمرة حتى الآن".