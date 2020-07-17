شكرا لقرائتكم يكن عن موقف الزمالك من الدوري: استكمال المسابقة أفضل من لعب موسم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هشام يكن نجم الزمالك السابق وأحد نجوم جيل 90 الذي شارك في كأس العالم، عن موقف الزمالك الغامض بشأن استكمال الدوري المقرر انطلاقه يوم 6 أغسطس المقبل أو التمسك بموقفه الرافض لعودة الدوري والاستعداد للمشاركة في مباريات دوري أبطال إفريقيا فقط.

قال يكن: القرار ليس بيدنا هناك اتحاد كرة ودولة هم المسئولو عن هذا القرار، وهناك دول كثيرة أعادت النشاط الرياضي واستكملت الدوري، ولا اظن ان علينا تغيير الخطط ، ورغم ان الزمالك ابتعد عن التتويج بلقب الدوري لكن من الممكن أن تحدث معجزة وقد يحدث أن يتعثر الاهلي مثلما حدث مع ليفربول اذي خسر 3 مباريات.

أوضح: الاهلي من المتوقع أن يخسر 7 مباريات مثلا ووقتها قد تكون أمام الزمالك فرصة لحصد اللقب، ولابد من عودة الدوري لأن هناك اشخاص تعتبر الرياضة مصدر رزقهم الأساسي.

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وجه رسالته إلى مسئولي الزمالك: تطالب بلعب الدوري الجديد فما بالك لو تم ايقافه هو الآخر، وارى أنه لو حدث تعطل جديد في المسابقة يكون في المسابقة القديمة وعهي الموسم الحالي وليست الجديدة وهي الموسم المقبل، كما يوجد تعاقدات مع لاعبين وعقود مدربين والتزامات على الأندية.