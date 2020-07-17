شكرا لقرائتكم لامبارد يخشى ثلاثي مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إن دفاع فريقه يجب عليه الحذر عندما يواجه الثلاثي الهجومي لمانشستر يونايتد، الأكثر فعالية في البلاد، عندما يلتقي الفريقان قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل ماركوس راشفورد وزميله أنطوني مارسيال 22 هدفا لكل منهما في كافة المسابقات هذا الموسم، بينما أحرز ميسون غرينوود (18 عاما) 16 هدفا حتى الآن.

وأضاف لامبارد أن انضمام برونو فرنانديز إلى يونايتد منتصف الموسم طور الأداء الهجومي للفريق بشكل كبير حيث يتطلع فريق المدرب أولي جونار سولشاير لتمديد فترة عدم الخسارة في كافة المسابقات إلى 20 مباراة على التوالي.

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وقال لامبارد للصحافيين في مؤتمر صحافي افتراضي يوم الجمعة: نعلم أنهم يقدمون أداء جيدا، يملكون ثلاثيا هجوميا قويا، هو الأكثر فعالية في البلاد وفقا للأرقام، فرنانديز أحدث فارقا كبيرا للغاية منذ قدومه في يناير الماضي، يمكنك رؤية القوة التي منحها للفريق، وكذلك قدراته الفردية. يجب أن نتحلى بالثقة ونتعامل مع هذه التهديدات.

وقال سولشاير سابقا إن تشيلسي يملك أفضلية غير عادية بخوضه آخر مباراة له يوم الثلاثاء الماضي ما منح النادي اللندني فترة راحة أطول للتعافي، بينما لعب يونايتد يوم الخميس، لكن لامبارد لم يتفق

مع هذا الرأي.

وقال: لا، لا أعتقد أننا نملك أفضلية غير عادلة. لعبنا يومي السبت ثم الثلاثاء. بينما يونايتد خاض مباراتين يوم الاثنين والخميس. خاض الفريقان مباراتين هذا الأسبوع. هذه فترة مزدحمة بالمباريات. تخوض مباراة ثم تتعافى سريعا.

وأكد مدرب تشيلسي أن نغولو كانتي لاعب الوسط الفرنسي قد يغيب عن المباراة التي ستقام في استاد ويمبلي، نظرا لأنه لم يكمل تعافيه من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.