شكرا لقرائتكم مورينيو: مستوى توتنهام يناسب دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن التأهل للدوري الأوروبي لكرة القدم أقل ما يستحقه الفريق عقب موسم صعب، لكنه قال يوم الجمعة إن مستوى لاعبيه يناسب دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام يحتل المركز 14 في الدوري عندما تولى مورينيو المسؤولية في نوفمبر الماضي وتقدم للمركز السابع قبل جولتين على النهاية.

وحصدت أندية ليفربول بطل الدوري ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والمتألق مانشستر يونايتد فقط عدد نقاط أكثر من توتنهام منذ وصول مورينيو رغم غياب عدد من لاعبيه البارزين للإصابة.

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وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ليستر سيتي يوم الأحد: أعتقد أن توتنهام سيكون أفضل من ذلك بدون كل المشاكل التي كان يعاني منها. لم يتعرض أي فريق آخر لمثل هذه المشاكل، حقيقة أننا نحتل المركز الرابع في الترتيب منذ وصولي بدون هوغو لوريس وهاري كين وموسى سيسوكو وسون هيونغ مين هو انعكاس جيد على الامكانات التي نملكها، أقل شيء نستحقه هو إنهاء الموسم في مركز يضمن لنا التأهل للدوري الأوروبي، وهي مسابقة لا تناسب مستوانا لأننا أفضل من ذلك. نحن الآن بحاجة للفوز بالمباراتين المقبلتين.

الفوز على ليستر سيتي ثم كريستال بالاس في الجولة الأخيرة للموسم يضمن لتوتنهام على الأقل المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي في حال فشل أرسنال صاحب المركز التاسع في الفوز بكأس

الاتحاد الإنجليزي.

وقال مورينيو إنه يحفز لاعبيه على الفوز باخر مباراتين في الدوري مع الحديث عن الفوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأضاف: أبلغت اللاعبين بأن انتصارين آخرين يمنحنا الفوز بالدوري الأوروبي. أدرك أن الأمر ليس بهذه السهولة. أدرك أن الدوري الأوروبي بطولة طويلة وبالطبع تضم بعض الأندية الجيدة، إنه مجرد شعور بمحاولة تحفيظ اللاعبين لأن مستوانا يؤهلنا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.