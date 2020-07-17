بعد تصريحات مرتضى منصور.. هل تلقى الزمالك خطاباً رسمياً من «الكاف»؟

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن النادي تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طريق اتحاد الكرة المصري.

وقال منصور، خلال خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الزمالك تلقى خطاباً رسمياً من الكاف بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن.

وأضاف رئيس الزمالك أن ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محامين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل.

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وأكد منصور أنه لن يترك حق النادي في لقب نادي القرن.

وكشف موقع "مصراوي" حقيقة إرسال "الكاف" خطاباً رسمياً لنادي الزمالك بشأن قضية "نادي القرن".

ونقل الموقع عن مصدر له باتحاد الكرة، رفض ذكر إسمه، قوله إن الكاف "لم يخاطب الزمالك عن طريق اتحاد الكرة المصري بشأن قضية نادي القرن."

وأضاف المصدر أنه "لا صحة لما صدر من نادي الزمالك حول تلقيه خطابًا من اتحاد الكرة بشأن أزمة نادي القرن."