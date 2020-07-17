مرتضى منصور يتحدث عن «ستاد الزمالك ونادي القرن ولافتات حسن شحاتة وفيديو الخطيب»

تحدث رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن العديد من الأمور، خلال اجتماعه اليوم، الجمعة، مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن منصور عدم إزالة إسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادي، مؤكداً أن اللافتات موجودة في مكانها ولم يقم بإزالتها، موضحاً أنه "كان يقوم بعمل تجربة للإعلام."

وأضاف منصور: "اتفقنا على الاجتماع مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية كل فترة وتحدثنا في العديد من القضايا لكن البعض تحدث عن موضوع رفع اللافتات فقط".

وتطرق منصور إلى ملف نادي القرن، حيث قال أنه سيتم إرسال الملف للمحكمة الرياضية يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن نادي الزمالك تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن.

وأضاف رئيس الزمالك أن ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محامين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل.

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كما تحدث مرتضى منصور عن إنشاء ستاد جديد يحمل إسم نادي الزمالك وليس إسمه الشخصي.

وأكد منصور أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بمبلغ نصف مليار جنيه من عضويات فرع أكتوبر، مؤكدًا أن النادي أصبح قادراً حاليًا على شراء أي لاعب لدعم صفوف الفريق الكروى الأول.

كما وجه منصور رسالة إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مؤكداً رفضه حدوث فتنة في مصر بين جماهير كرة القدم.

وقال رئيس الزمالك:"الضابط القطري أبو سنيدة أرسل رسالة على هاتفي ليقول أن الفتنة اشتعلت، ومن هنا أقول للخطيب أنني لن أسمح بحدوث فتنة".

وأضاف: "أبو سنيدة قال أكثر من مرة أنه سيصل إلى نبرى صوتي للقيام بحرب ضدي من كل الجهات، ولو كنت أكذب في ادعء وجود أبو سنيدة فليخرج النائب العام ببيان رسمي لكشف الحقيقة".

وتابع منصور: "رسالتي لجماهير الزمالك هي عدم الانجراف وراء هذه المهاترات، على هاتفي رسائل كثيرة سيتم إرسالها إلى مباحث الانترنت لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

كما حذر مرتضى منصور أي شخص يتجاوز في حقه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات، مضيفاً: "القانون واضح، عقوبة السب في وسائل التواصل الاجتماعي هي الحبس لمدة ثلاث سنوات، وهذا تحذير لكل الأهالي لمتابعة أبنائهم".