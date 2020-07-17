هاميلتون وفيتل يتقاسمان السيطرة على جولتي التجارب الحرة

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بودابست: تقاسم سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم، وفيراري الألماني سيباستيان فيتل السيطرة الجمعة على جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة هانغاورينغ في بودابست.

وسجل هاميلتون، المتوج بسباق جائزة ستيريا الكبرى والساعي الى لقبه العالمي الثامن لمعادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب الموجود بحوزة الالماني ميكايل شوماخر، أسرع لفة في الجولة الأولى بقطعه مسافة 4,381 كلم بزمن 1:16.003 دقيقة (من أصل 37 لفة).

وتقدم هاميلتون، الساعي الأحد إلى الفوز بالسباق المجري للمرة الثامنة على التوالي في مسيرته الاحترافية ومعادلة الرقم القياسي للبارون الألماني أيضا في سباق واحد (في حلبة ماني كور الفرنسية بين 1994 و2006) على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس (1:16.089 د من أصل 37 لفة).

وكان المركزان الثالث والرابع من نصيب سائقي رايسينغ بوينت مرسيدس المكسيكي سيرخيو بيريز (1:16.530 د من أصل 20 لفة) والكندي لانس سترول (1:16.967 د من أصل 35 لفة).

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وحل سائقا فيراري فيتل وشارل لوكلير من موناكو في المركزين السادس والسابع على التوالي، الاول بقطعه اللفة بزمن 1:17.238 دقيقة (من 26لفة) والثاني بزمن 1:17.404 دقيقة (من 29 لفة)، خلف سائق رينو الاسترالي دانيال ريكياردو الخامس (1:17.200 د من 28 لفة).

وفي الجولة الثانية التي أقيمت تحت أمطار غزيرة أرغمت السائقين على خوض لفات قليلة، كان فيتل الأسرع بزمن 1:40.464 دقيقة من أصل 12 لفة أمام بوتاس (1:40.736 د من خمس لفات) وسائق ماكلارين-رينو الاسباني كارلوس ساينز جونيور (1:41.784 د من ست لفات).

واكتفى هاميلتون بلفة واحدة لم يتم احتساب توقيتها على غرار ريكياردو وسائق رينو الفرنسي إستيبان أوكون، فيما جاء لوكلير عاشرا بزمن 1:43.725 دقيقة من 10 لفات.

وكان سائق ألفا روميو رايسينغ-فيراري الفنلندي كيمي رايكونن الأكثر خوضا للفات (16) وحل تاسعا بزمن 1:43.471 دقيقة.