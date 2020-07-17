الأولمبية الدولية تصادق على عضوية كو والأميرة ريما بنت بندر ال سعود

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لوزان: انتخب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو الجمعة عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية بعد تأخيره مرات عدة.

وقوبلت عضوية كو، البطل الأولمبي مرتين في سباق 1500 م، بالرفض منذ استلامه منصب رئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 2015، آخرها في ديسمبر الماضي خشية من "تضارب مصالح" بين عضويته ورئاسته لمجلس إدارة شركة التسويق الرياضي "سي أس أم سبورت".

لكن كو (63 عاما) قام بتعديل دوره في الشركة التي يشغل بها حاليا منصب مدير إداري، إلى منصب غير فعال، ما مهَّد الطريق لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

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ويعتبر الدخول المتأخر إلى اللجنة الأولمبية الدولية مهما لأنه تم التطرق إليه كرئيس مستقبلي محتمل للحركة الأولمبية.

وحصل كو في جلسة التصويت الافتراضية بسبب فيروس كورونا المستجد، على 77 صوتا مقابل ثمانية أصوات وامتناع ستة عن التصويت.

كما صادقت اللجنة الاولمبية الدولية على عضوية أربعة أشخاص آخرين هم الأميرة ريما بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، وكوليندا غرابار-كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا سابقا (الفترة بين 2015 و2020)، والكوبية ماريا دي لا كاريداد كولون روينيس، البطلة الاولمبية في مسابقة رمي الرمح عام 1980، وباتوشيغ باتبولد رئيس اللجنة الاولمبية المنغولية.