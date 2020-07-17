ريما بنت بندر عضو اللجنة الأولمبية الدولية

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية. عملية الانتخاب جاءت خلال جلسة الأولمبية الدولية التي عقدت اليوم الجمعة. جاء ذلك بعدما رشح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية. Advertisements وتتولى الأميرة ريما بنت بندر منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. والأميرة ريما عضو في اللجنة الأولمبية السعودية، إضافة إلى عضويتها في لجنة المرأة والرياضة، ووكيل الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص. وشغلت قبل ذلك منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير قبل أن تتحول إلى وزارة الرياضة، فضلا عن رئاستها للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

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