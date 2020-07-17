تقرير.. أبرزهم البدري وميدو.. مصريون داهمتهم "النهاية المبكرة" قبل شورلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

بقرار مفاجىء، أعلن الألماني أندريه شورلة لاعب بوروسيا دورتموند السابق اعتزاله كرة القدم، في عمر 29 عامًا، لينضم إلى قائمة شهيرة من النجوم الذين رحلوا مبكرًا عن المستطيل الأخضر، سواءً برغبتهم، أو لأسباب قهرية.

وقال شورلة في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية إن القرار راوده لفترة طويلة، بعدما تسبب نمط كرة القدم في شعوره بالوحدة، حسب وصفه.

وتألق شورلة خلال مسيرته الاحترافية بصفوف باير ليفركوزن وفولفسبورج الألمانيين وتشيلسي الإنجليزي، بينما لم ينجح في التأقلم مع بوروسيا دورتموند، ليلعب معارًا بصفوف فولهام الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي في الموسمين الأخيرين، قبل فسخ تعاقده مع دورتموند.

وكانت المساهمة في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالأراضي البرازيلية المحطة الأبرز في مشوار شورلة، وسجل 3 أهداف في مشوار " المانشافت" نحو اللقب، كما صنع هدفين، أبرزهما هدف التتويج في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني، والذي سجله ماريو جوتسة في الوقت الإضافي.

شورلة انضم إلى قائمة من النجوم البارزين الذين انتهت مسيرتهم قبل دخول العقد الرابع من العمر، رغم امتداد مسيرة بعض اللاعبين للعقد الخامس في بعض الأحيان، أبرزهم عالميًا الأسطورة الإنجليزي ستانلي ماتيوس، ومحليًا الحارس الشهير عصام الحضري.

نجوم عالميين كبار يتصدرهم الهولندي ماركو فان باستن المُتوج بالكرة الذهبية ثلاث مرات والفرنسي جوست فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة بتاريخ كأس العالم، وكذلك روبين دي لا ريد موهبة ريال مدريد، اضطروا للاعتزال مبكرًا.

كذلك توقفت مسيرة العديد من النجوم المصريين قبل موعدها المنتظر، لأسباب مختلفة، كانت أبرزها الإصابات التي لاحقتهم، وأثرت كثيرًا على مستوياتهم الفنية، وعلى قدرتهم على استعادة كامل طاقتهم لمواصلة المشوار مع كرة القدم.

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حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب المصري الأول انطلق بمسيرة واعدة نهاية السبعينيات، وتألق في خط دفاع الأهلي في عمر مبكر، وساهم في تتويج الفريق بثلاث بطولات قارية، قبل أن تداهمه الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في عمر 25 عامًا.

لم ينجح البدري في التعافي بشكل مثالي من الإصابة، وانتهت محاولات العودة في عمر 27 عامًا فقط عام 1987، ليبدأ مشوارًا تدريبيًا مبكرًا، وصل به إلى القمة بقيادة الأهلي والمنتخب المصري مؤخرًا.

أحمد حسام "ميدو" أصغر لاعب يشارك دوليًا في تاريخ المنتخب المصري، انتهت مسيرته أيضًا في عمر 30 عامًا، بسبب إصابات متكررة أثرت كثيرًا على مشواره الكروي.

وتألق "ميدو" بقمصان العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها أياكس أمستردام الهولندي، مارسيليا الفرنسي، توتنهام هوتسبر الإنجليزي، قبل إعلان اعتزاله رسميًا بقميص بارنسلي الإنجليزي عام 2013.

مسيرة سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بالنادي ذاته لم تمتد كثيرًا في ملاعب كرة القدم، حيث اعتزل في عمر 28 عامًا، بعد إصابات عديدة نالت كثيرًا من قدرته على تقديم المستويات التي ظهر عليها في السنوات الأولى لمشواره الكروي الذي بدأ مبكرًا بالقميص الأحمر.

ورغم انطلاقته الواعدة بقميص الأهلي، ومساهمته البارزة في تتويج المنتخب المصري الشاب ببرونزية كأس العالم تحت 20 عامًا بالأراضي الأرجنتينية عام 2001، لم تستمر كثيرًا مسيرة وائل رياض "شيتوس" واضطر للاعتزال مبكرًا.

وتقطعت مشاركات "شيتوس" بسبب الإصابات المتكررة في الركبة، وانتقل في أكثر من تجربة معارًا من الأهلي، قبل اللعب للمصرية للاتصالات، والاعتزال بقميص الجونة في عمر 27 عامًا فقط.