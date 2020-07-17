مصدر في اتحاد الكرة يكشف حقيقة تلقي الزمالك خطابًا من "كاف" بشأن "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الجمعة، حقيقة إرسال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لنادي الزمالك، بشأن قضة نادي القرن.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتحاد الأفريقي لم يخاطب الزمالك عن طريق اتحاد الكرة المصري بشأن قضية نادي القرن.

وأضاف المصدر، أنه لا صحة لما صدر من نادي الزمالك حول تلقيه خطابًا من اتحاد الكرة بشأن أزمة نادي القرن.

ومن جانبه قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لن يترك حق النادي في لقب نادي القرن، مشددًا أنه لم يرفع أسماء رموز النادي من على بعض حدائق النادي.

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وأضاف منصور من خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي من خلال جلسته مع من وصفهم المركز الإعلامي بأصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية: "بغض النظر عن حكم المحكمة، نحن سنعتبر الزمالك هو نادي القرن الحقيقى".

وأكمل: "تلقينا خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن".

وأكمل: "ملف نادي القرن ستتم مراجعته من جانب محامين دوليين خلال الساعات المقبلة، ثم سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية يوم الأحد المقبل".

واختتم أنه لم يقم برفع أي لافته مؤخرًا سواء كانت باسم حسن شحاتة أو حازم إمام.

مصدر في اللجنة الخماسية لـ"الخليج 365": "كاف" لم يرسل خطابًا للزمالك بشأن قضية نادي القرن.