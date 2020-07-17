مرتضى موجهًا رسالة للخطيب: لو كذبت في قضية "أبوسنيدة" سيكشف النائب العام الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى نظيره في النادي الأهلي محمود الخطيب، مشيرًا إلى أنه يرفض حدوث فتنة في مصر بين جماهير كرة القدم.

وفي اجتماع رئيس الزمالك مع أصحاب ومديري الصفحات والمجموعات الجماهيرية للنادي الأبيض قال مرتضى منصور: "الضابط القطري أبوسنيدة أرسل رسالة على هاتفي؛ ليقول إن الفتنة اشتعلت، ومن هنا أقول للخطيب إنني لن أسمح بحدوث فتنة".

وأضاف رئيس الزمالك: "أبوسنيدة قال أكثر من مرة إنه سيصل إلى نبرة صوتي للقيام بحرب ضدي من كل الجهات، ولو كنت أكذب في ادعاء وجود أبوسنيدة فليخرج النائب العام ببيان رسمي لكشف الحقيقة".

وتابع مرتضى منصور: "رسالتي لجماهير الزمالك هي عدم الانجراف وراء هذه المهاترات، على هاتفي رسائل كثيرة سيتم إرسالها إلى مباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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وحذر مرتضى منصور أي شخص يتجاوز في حقه بالحبس لمدة 3 سنوات، مضيفا: "القانون واضح، عقوبة السب في وسائل التواصل الاجتماعي هي الحبس لمدة 3 سنوات، وهذا تحذير لكل الأهالي لمتابعة أبنائهم".

ورفض رئيس الزمالك اعتبار اجتماعاته مع قيادات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على دعم شخصي له من خلال الصفحات والمجموعات على "فيس بوك".

وأردف مرتضى منصور: "دعوت هؤلاء لدعم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأن الدولة أمامها اليوم ملفات عديدة، ولن نسمح بعمل فتنة في مصر بين جماهير الزمالك والأهلي".

وأنهي مرتضى منصور: "هناك من يسعى لعمل فتنة في مصر، لكننا لن نسمح لهؤلاء، حريصون على دعم الدولة المصرية في كل المواقف، ومنحنا أسر شهداء الجيش والشرطة عضويات مجانية لمساندتهم ودعمهم معنويًا".