تحرك جديد من مرتضى منصور بشأن أزمة "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لن يترك حق النادي في لقب نادي القرن، مشددًا أنه لم يرفع أسماء رموز النادي من على بعض حدائق النادي.
وأضاف منصور من خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي من خلال جلسته مع من وصفهم المركز الإعلامي بأصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية: "بغض النظر عن حكم المحكمة، نحن سنعتبر الزمالك هو نادي القرن الحقيقى."
وأكمل: "تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن".
وواصل: "ملف نادي القرن سيتم مراجعته من جانب محاميين دوليين خلال الساعات المقبلة ثم سيتم ارساله إلى المحكمة الرياضية يوم الأحد المقبل."
واختتم أنه لم يقم برفع أي لافته مؤخرًا سواء كانت باسم حسن شحاتة أو حازم إمام.
تحديث:
قام المركز الإعلامي بنادي الزمالك بحذف هذه الفقرة "تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن" والتي تم نشرها في الموقع الرسمي للزمالك بطريق الخطأ.
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