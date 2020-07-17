حلم معقد لإنقاذ موسم برشلونة من "الصفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح لقب دوري أبطال أوروبا أمل برشلونة الأخير من أجل إنقاذ الموسم الحالي 2019-20 حتى لا يخرج خالي الوفاض من البطولات، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ومنافسه الأذلي ريال مدريد.

وحسم ريال مدريد التتويج بلقب الليجا رسميا بعد فوزه على فياريال بنتيجة (2-1) في الجولة الـ37 من عمر المسابقة، فيما ظل برشلونة ثانيا خلف الفريق الملكي بفارق سبع نقاط قبل الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

وكان برشلونة تعرض للإقصاء من مسابقة كأس السوبر الإسباني في جدة، بعد خسارة الفريق على يد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة (3-2)، وهو ما أدى لإقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي في يناير.

ثم ودع الفريق الكتالوني بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري في شهر فبراير الماضي على يد فريق أتلتيك بيلباو بالدور ربع النهائي، وذلك عقب الخسارة القاتلة أمامه بهدف نظيف لإينياكي ويليامز في الدقيقة الـ90.

وبعد خسارة جميع الألقاب المحلية في إسبانيا، الدوري والكأس وكأس السوبر، لم يتبق أمام البارسا أي فرص في تتويج موسمه ببطولة سوى مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن هناك حلم معقد ينتظر الفريق الكتالوني.

ويعد لقب دوري الأبطال أيضا الفرصة الأخيرة للمدير الفني كيكي سيتين، المهدد بشكل كبير بفقدان منصبه مع النادي، حال فشل فريقه في حصد اللقب، وفقًا لما أكدته العديد من التقارير الإسبانية في الآونة الأخيرة.

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وأصبح برشلونة أمام مشوار صعب من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، حيث يقع في طريقة أندية بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، إذا تمكنوا جميعًا من التأهل لربع النهائي.

ويلعب برشلونة إياب دور الـ16 لتشامبيونز ليج أمام نابولي الإيطالي، والفائز يواجه المتأهل من بايرن ميونيخ أو تشيلسي الإنجليزي، بينما بلوغ نصف النهائي قد يضع الفريق أمام ريال مدريد حال التأهل لهذه المرحلة.

ووضع برشلونة قدما في ربع نهائي المسابقة القارية بعد عودته من إيطاليا بتعادل إيجابي مع نابولي (1-1) في لقاء الذهاب بملعب "سان باولو"، لكن البارسا سيفقد جماهيره في لقاء العودة في ملعبه مما يصعب من مهمته.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة مباريات العودة لدور الـ16 على ملاعب الفرق التي خاضت مواجهة الذهاب خارج أرضها، وبالتالي سيستضيف برشلونة فريق نابولي في "كامب نو" في 8 أغسطس المقبل.

وتقام مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب، وستقام جميع المباريات في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب جائحة كورونا.

يُذكر أن بطولة دوري الأبطال باتت حلما لبرشلونة، حيث يسعى للتتويج باللقب الأغلى الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-15، خاصةً بعد تعرضه للإقصاء من النسختين الأخيرتين بطريقة مهينة أمام روما وليفربول.