أعلن نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة عن التعاقد مع أول صفقات الفريق خلال الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد . واعلن النادي الإنجليزي عبر صفحته الرسمية بموقع اتواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعاقده مع حارس المرمى ويس فوديرينجهام لمدة 3 سنوات قادماً من رينجرز الاسكتلندي. قادماً من رينجرز الاسكتلندي. اقترب الفريق من انهاء الموسم الجاري وهو في المركز الثامن برصيد 54 نقطة و تبقى له مباراة واحدة على نهاية الموسم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيفيلد يونايتد يعلن عن أول صفقاته للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.