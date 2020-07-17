أفشة يتبرأ من أسامة حسن بعد الإساءة للخطيب

أكد محمد مجدي أفشة ، صانع ألعاب فريق الأهلي ، أن الفيديو المنتشر له مع أسامة حسن نجم الزمالك السابق لتهنئته على قناته على موقع (يوتيوب) كان قديماً. موقع (يوتيوب) كان قديماً. وأضاف أفشة في مقطع فيديو عبر انستجرام:" لما علمت أن أسامة حسن أساء لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية قمت بعمل حظر لهذه القناة. لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية قمت بعمل حظر لهذه القناة. وأوضح أنه تلقى اتصالات غاضبة ورسائل بسبب هذا الفيديو ولكنه تبرأ منه لأنه كان قديماً وقبل إساءة أسامة حسن للخطيب.

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