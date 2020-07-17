عبد الفتاح عسيري يثير الجدل بين جماهير النصر والأهلي على تويتر

أعلن أمس الخميس نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع عبد الفتاح عسيري نجم فريق أهلي جدة لينضم للعالمي بداية من الموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي السعودي يستعد لتقديم شكوى ضد النصر وعبدالفتاح عسيري لاعب الفريق بعد توقيعه لصالح العالمي.

وقد أثار عبد الفتاح عسيري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال الصحفي الرياضي فهد الروقي، "صفقة مميزة للنصر.. تحتاج لاكتمالها القدرة على احتواء لاعبي الفريق الأساسيين الذين من المرجح أن يغضبهم المبلغ الضخم الذي يتقاضاه عبدالفتاح".

أما خالد كتب "مبروك للنصر فريقي الثاني عبدالفتاح عسيري وان شاء الله تحققون اسيا قولو يارب الله يوفقكم النصر".

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وكتب محمد الغنام "عبدالفتاح عسيري خسارة

فنية على الأهلي، لاعب له ثقله في الفريق قدم سنوات جميلة مع الملكي أنتقل الأن أسأل الله العلي القدير له التوفيق، أما عن النادي الاهلي ومنسوبيه ماقصروا قدموا العرض المناسب له وزادوه حرصًا منهم على بقائه ولكن مافيه نصيب، والخير قادم للأهلي بإذن الله".

علي العمري كتب "لاعب مثل عبدالفتاح عسيري غادر #الاتحاد قبل مواسم ولم يستفد النادي من قيمته ، يغادر الأهلي وكذلك بلا فائدة للنادي ؟ .. متى تفهم أنديتنا أن البيع ليس عيبا ؟ .. متى تفهم أنديتنا أن التجديد لا

يكون في آخر يوم قبل دخول الـ 6 أشهر .. ماعندك ؟ بيع واستفيد".

محمد بن شنوف المطيري "إعلام الاهلي له شهرين يصايح ويناطح ويغمز ويلمز على #الهلال انهم داخلين على عبدالفتاح عسيري من خلف الاسوار والحين سكتم بكتم ولا كأن النصر اخذ اللاعب ( اكبر عملية انبطاح أهلاوية".

ياسر علق "عبدالفتاح عسيري ودجانيني لاعبين عاديين وليسوا مؤثرين ، وينهم مع الاهلي لم يصنعوا الفارق بالعكس خروجهم فيه خير للأهلي ،افضل المحليين والأجانب في الهلال والهلال فقط لانضحك على بعض".

عبد العزيز الجابري قال "صغير الرياض يحاول جمع عدد كبير من اللاعبين ويدفع مبالغ طائله واخرها عسيري ١٠ مليون في السنه وسياره وبيت وبذلك يعتقد انه سيصل لما وصل اليه الزعيم العالمي ويحاول ان يحقق البطوله المستعصيه عليه طوال تاريخه والتي حققها كبير اسيا ٣ مرات والسبب فكر ومال وانتم".