الجهاز الفني للمقاولون يقرر خوض ٣ مباريات ودية

يجري نادي المقاولون العرب ثلاث مباريات ودية من أجل تجهيز لاعبي الفريق استعدادًا لعودة الدوري الممتاز، المقرر عودته يوم ٦ أغسطس المقبل.
وقرر الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، خوض ثلاث مباريات وديةالأولى ستكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 يوليو أمام نادي أسوان ثم مواجهة نادي الأنتاج الحربي يوم الخميس القادم الموافق 23 يوليو والمباراة الثالثة مع نادي الجونة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو.
ويحتل المقاولون المركز الثاني بترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد ٤٩ نقطة.
وأكتلمت صفوف المقاولون العرب بعد عودة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري الذي انتظم بالتدريبات ، بعد عودته من تونس، عبد الله ياسين عقب عودته من فرنسا.
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