مدرب العين الإماراتي يشيد بتجديد عقد البرازيلي بيريرا

اشاد الرتغالي إيمانويل بدرو المدير الفني لفريق العين الإمارتي بتجديد إدارة النادي لعقد لاعب الوسط البرازيلي رافييل بيريرا لاعب خط وسط الفريق لمدة موسم اخر قابل للتجديد . وقال بدرو في تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد الإمارتية أن التجديد لبدرو خطوة جيدة لأنه قدم نفسه بصورة ممتازة رغم أنه لم يلعب كثيراً في الموسم الملغي . جيدة لأنه قدم نفسه بصورة ممتازة رغم أنه لم يلعب كثيراً في الموسم الملغي . واضاف بدرو بأن اللاعب لديه الفرصة للاستمرار طويلاً مع الفريق ويعمل على تطوير قدراته بشكل مستمر . وأتم رفائيل يمتلك شخصية جيدة ساعدته في التأقلم مع الجميع خلال فترة وجيزة . ويخوض فريق العين معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد من دوري الخليج العربي للمحترفين حيث من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد مع كأس الخليج العربي في 3 سبتمبر، ثم تقام منافسات دوري الخليج العربي في 9 من نفس الشهر .

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